مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-8-2022 والقنوات الناقلة.. المصري والزمالك وإنتر ولاتسيو

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 10:58

كتب : FilGoal

الزمالك ومصر للمقاصة

يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات في الدوري المصري وعلى المستوى الأوروبي.

ففي الدوري المصري سيواجه مصر للمقاصة منافسه سموحة في تمام الرابعة عصرا وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وفي السادسة والنصف مساء وعبر قناة "أون تايم سبورتس 2" سيواجه الاتحاد السكندري منافسه المقاولون العرب.

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وفي الوقت ذاته وعبر قناة "أون تايم سبورتس 3" سيواجه الجونة نظيره فيوتشر.

أما في تمام التاسعة مساء وعبر قناة "أون تايم سبورتس 2" سيلتقي سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز.

وفي الوقت ذاته وعبر قناة "أون تايم سبورتس 1" سيواجه المصري منافسه الزمالك.

وعبر قناة "أبو ظبي بريميوم 1" سيواجه لاتسيو منافسه إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

ويلتقي منتخب مصر لكرة السلة مع تونس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء.

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المصري الزمالك إنتر ميلان بيراميدز
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