أحمد أيمن منصور.. الزمالك يعلن ثالث صفقاته الصيفية

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التعاقد مع أحمد أيمن منصور في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر مرتضى عبر قناة الزمالك أن أحمد أيمن ينضم إلى ناديه في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع بيراميدز.

وبذلك يكون أحمد أيمن منصور ثالث صفقة يعلن عنها مرتضى بعد المغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي.

أحمد أيمن منصور (28 عامًا) تواجد في بيراميدز منذ انتقاله إليه قادمًا من المصري عام 2018.

وخاض منصور مع بيراميدز 95 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا.

وساهم المدافع الأعسر في وصول بيراميدز لنهائي كأس الكونفدرالية 2020، ولنصف نهائي نسخة 2021.

وبدأ منصور مسيرته في ناشئي الزمالك، ثم لعب لـ طلائع الجيش والداخلية والمصري قبل انتقاله إلى بيراميدز.

ويمتلك منصور 5 مباريات دولية مع منتخب مصر، وتواجد في قائمة كأس الأمم الإفريقية 2019 دون أن يشارك بأي دقيقة.

وشارك منصور في 5 مباريات فقط مع بيراميدز بالموسم الحالي، آخرها يوم 12 يوليو الماضي أمام طلائع الجيش.

ويجيد منصور اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وحصد الزمالك مؤخرًا لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، كما فاز بلقب كأس مصر نسخة 2021.

ويسعى الزمالك لحصد كأس 2022 لإكمال الثنائية المحلية، كما يخوض كأس السوبر المصري أمام الأهلي، وكأس السوبر المصري السعودي أمام الهلال في الفترة المقبلة.

ويستعد أحمد أيمن منصور لإكمال إرث والده الذي تألق في صفوف الزمالك خلال تسعينيات القرن الماضي، وكان بطل التتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي عام 1994.