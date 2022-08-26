مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مصر تواجه بلجيكا استعدادا لـ كأس العالم.. وموعد اللقاء

اتفق اتحاد الكرة مع نظيره البلجيكي على ملاقاة المنتخبين وديا في شهر نوفمبر المقبل.

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "تم الاتفاق على ملاقاة بلجيكا وديا في الـ15 من شهر نوفمبر المقبل".

وأضاف "ستكون المباراة في الكويت".

وواصل "هناك مباراة أخرى من المفترض خوضها يوم 18 نوفمبر المقبل مع منتخب كبير وسيكون مشارك في كأس العالم لكن لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن".

وكان اتحاد الكرة كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن تلقيه خطابا من نظيره البلجيكي في الـ18 من شهر نوفمبر المقبل قبل الاتفاق على إقامة المباراة قبل ذلك الموعد بثلاثة أيام.

وسيكون أول مباراة لمنتخب مصر تحت قيادة مدربه الجديد روي فيتوريا أمام النيجر ويليها ليبيريا في 23 و27 من شهر سبتمبر المقبل".

والتقى منتخب مصر مع بلجيكا أربع مرات وديا من قبل، وفاز الفراعنة ثلاث مرات وخسروا مرة وحيدة فقط.