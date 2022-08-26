مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: بلجيكا تواجه مصر استعدادا لـ كأس العالم.. وموعد اللقاء

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 00:59

كتب : بسام أبو بكر

مصر - بلجيكا

اتفق اتحاد الكرة مع نظيره البلجيكي على ملاقاة المنتخبين وديا في شهر نوفمبر المقبل.

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "تم الاتفاق على ملاقاة بلجيكا وديا في الـ15 من شهر نوفمبر المقبل".

وأضاف "ستكون المباراة في الكويت".

أخبار متعلقة
كيفن تراب: كان لدي عرض من مانشستر يونايتد لكن اخترت فرانكفورت رئيس برزنتيشن: رحيل شركة الكرة لن يؤثر على تعاقدنا مع الأهلي.. ورعاته قد يصلوا لـ12 دي مارزيو: معاناة وكيل رونالدو.. طلب غريب من نابولي ومحاولات مع ميلان

وواصل "هناك مباراة أخرى من المفترض خوضها يوم 18 نوفمبر المقبل مع منتخب كبير وسيكون مشارك في كأس العالم لكن لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن".

وكان اتحاد الكرة كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن تلقيه خطابا من نظيره البلجيكي في الـ18 من شهر نوفمبر المقبل قبل الاتفاق على إقامة المباراة قبل ذلك الموعد بثلاثة أيام.

وسيكون أول مباراة لمنتخب مصر تحت قيادة مدربه الجديد روي فيتوريا أمام النيجر ويليها ليبيريا في 23 و27 من شهر سبتمبر المقبل".

والتقى منتخب مصر مع بلجيكا أربع مرات وديا من قبل، وفاز الفراعنة ثلاث مرات وخسروا مرة وحيدة فقط.

مصر بلجيكا
نرشح لكم
خبر في الجول – تحديد منافسي مصر في وديتي سبتمبر.. وموعد انطلاق المعسكر المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره مطلع سبتمبر في الإسكندرية دون تغيير.. منتخب مصر يحافظ على مركزه في تصنيف فيفا والبرازيل في الصدارة وهبة: الفوز على السعودية مجرد خطوة.. وأداء منتخب الناشئين يتطور تدريجيا النيجر لـ في الجول: لم نتلق عرضا رسميا من مصر لمواجهتها وديا.. ولكن 12 سبتمبر موعد مبدئي لمعسكر منتخب مصر للشباب محمد غرابة مديرا إداريا لـ منتخب مصر.. وإقامة دوري الكرة الشاطئية خبر في الجول - تكليف الشركة الراعية للبحث عن وديتين خلال معسكر فيتوريا الأول
أخر الأخبار
جناح سانتوس: الأهلي قدم عرضا لضمي لكن إدارة النادي رفضته 4 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-8-2022 والقنوات الناقلة.. المصري والزمالك وإنتر ولاتسيو 18 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد أيمن منصور.. الزمالك يعلن ثالث صفقاته الصيفية 7 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: بلجيكا تواجه مصر استعدادا لـ كأس العالم.. وموعد اللقاء 10 ساعة | منتخب مصر
كيفن تراب: كان لدي عرض من مانشستر يونايتد لكن اخترت فرانكفورت 10 ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس برزنتيشن: رحيل شركة الكرة لن يؤثر على تعاقدنا مع الأهلي.. ورعاته قد يصلوا لـ12 11 ساعة | الكرة المصرية
دي مارزيو: معاناة وكيل رونالدو.. طلب غريب من نابولي ومحاولات مع ميلان 11 ساعة | ميركاتو
بنزيمة: رحيل كريستيانو ساعدني في تسجيل أهدافا أكثر 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا