كيفن تراب: كان لدي عرض من مانشستر يونايتد لكن اخترت فرانكفورت

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 00:45

كتب : FilGoal

كيفين تراب - فرانكفورت

رفض كيفن تراب حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت عرض مانشستر يونايتد لضمه في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف تراب عن حقيقة تواصل من جانب ممثلي النادي الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة.

وكتب كيفين تراب على انستجرام: "أعزائي المشجعين، كانت هناك تقارير تربطني بمانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة، وكان هناك بالفعل عرض على الطاولة".

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وأضاف "مانشستر يونايتد ناد كبير، لكنني تواصلت مع الشخص المسؤول في الناديين، واخترت فرانكفورت".

وتابع "لدي تجربة لا تنسى مع فرانكفورت، نحن كتبنا التاريح سويا على الرغم من البداية الصعبة التي نحظى بها في الموسم الحالي".

وكان تراب توج الموسم الماضي مع فرانكفروت ببطولة الدوري الأوروبي أمام جلاسكو رينجرز.

وظهر تراب في قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل حارس مرمى في العالم.

وكان صاحب الـ32 عاما انضم لصفوف فرانكفورت صيف 2019 قادما من باريس سان جيرمان مقابل 7 مليون يورو، وخاض 205 مباراة بقميصهم.

وشارك تراب مع فرانكفوت في 5 مباريات الموسم الحالي وتلقى مرماه 6 أهداف أمام بايرن ميونيخ في افتتاحية الدوري الألماني.

وخسر تراب مؤخرا السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد بهدفين دون رد.

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