رئيس برزنتيشن: رحيل شركة الكرة لن يؤثر على تعاقدنا مع الأهلي.. ورعاته قد يصلوا لـ12

قال سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركتي برزنتيشن واستادات إن استقالة شركة الكرة في الأهلي لن يؤثر على تعاقدهم مع القلعة الحمراء.

وتحدث الوزيري لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "عقدنا اجتماعا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس الإدارة للاتفاق على تنفيذ الخطة التي عملنا عليها لـ10 أشهر ".

وواصل "الأهلي قيمة كبيرة وعلامة تجارية تساعدنا في الوصول لأرقام ضخمة في عقود الرعاية، ونخطط لصناعة منتج يكون جاذب للرعاة ويحقق للأهلي أعلى عائد ممكن".

وأكمل "رعاة الأهلي الجدد قد يصلوا لـ12 والإعلان عن كافة التفاصيل قبل الموسم الجديد".

وأردف "وكل الاتفاقات الأخرى والمشاريع المنتظر إقامتها مع الأهلي سنشرع في تنفيذها فور توقيع العقود بيننا".

وواصل "شركة الأهلي كانت قد تواصلت مع إحدى شركات الطيران العالمية وشركات أخرى ولكن لم يتم الاتفاق النهائي حتى الآن على أي شيء".

وعن عدد الجماهير في المباريات قال: "نخطط لزيادة عدد الجماهير في الموسم الجديد لأنها تضاعف من قيمة الدوري كمنتج".