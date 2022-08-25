بنزيمة: رحيل كريستيانو ساعدني في تسجيل أهدافا أكثر

يرى كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد أنّ خروج كريستيانو رونالدو من الفريق كان سببا في إحرازه العديد من الأهداف.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتسلّم بنزيمة جائزة أفضل لاعب في أوروبا للمرة الأولى في مسيرته على هامش حفل قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وقال بنزيمة في تصريحات نشرتها ماركا: "الآن أنا في سن 34، وألعب بشكل أفضل، على المستوى الشخصي الموسم السابق كان الأفضل في مسيرتي، لكن شيئًا واحدًا لم يتغير: أذهب إلى أرض الملعب وأفكر فيما يجب عليّ فعله للفوز بالمباراة، أفكر في الفريق، وليس نفسي".

وأضاف "لقب دوري الأبطال هذا كان الأصعب من بين الخمسة التي فزت بها، بسبب العودة في النتيجة وعدم الاستسلام".

وعن فترته مع كريستيانو رونالدو، أجاب: "رونالدو ساعدني كثيرًا، كان دوري مختلفا عندما كان معنا، وعندما غادر أصبحت أقرب للمرمى وبالتالي أسجل أكثر".

وأضاف "ما تغير منذ ذلك الحين هو حصيلة هدفي، لكني ما زلت ألعب بالطريقة التي أعتقد أنه يتعين عليك لعبها. الأرقام تعني أنني لست بعيدًا عن أساطير ريال مدريد، وهذا يمنحني الثقة، رغم أنني أعلم أن الوصول إلى عدد أهداف كريستيانو أمر مستحيل".

رونالدو هو الهداف التاريخي لـ ريال مدريد بواقع 450 هدفا بجميع المسابقات ويليه بنزيمة برصيد 325 هدفا.

وأتم "الأرقام ليست أهم شيء. عنندما ألعب لا أفكر فقط في الألقاب أو الأهداف. ألعب لأنني أحب كرة القدم، على الرغم من أن لدي أحلام شخصية، مثل الفوز بكأس العالم أو الكرة الذهبية".

وحصل بنزيمة على الجائزة بعدما حصد 523 نقطة يليه دي بروين بـ122 نقطة ثم كورتوا بـ118 نقطة.

وسجل المهاجم الفرنسي 44 هدفا في 46 مباراة خاضهم مع ريال مدريد بجميع المسابقات الموسم السابق.

وتوج صاحب الـ34 عاما بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي بالإضافة إلى لقب الدوري مع المرينجي الموسم السابق.