دي مارزيو: تشيلسي يقترب من جوهرة روسيا

أرسل تشيلسي عرضا لضم اللاعب الواعد أرسين زاكاريان نجم دينامو موسكو الروسي.

وبحسب الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، فإن وكيلته رافاييلا بيمينتا، شريكة الوكيل الراحل مينو رايولا، تعمل على حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن.

ويجيد زاكاريان اللعب في منتصف الملعب وعلى الجناحين الأيمن والأيسر.

ويبحث تشيلسي عن تأمين مستقبل الفريق، بضم اللاعب المولود عام 2003، والبالغ من العمر 19 عاما.

ويعتبر زاكاريان أحد أفضل وأهم الجواهر الصاعدة في روسيا.

ويملك اللاعب الواعد الذي يفضل اللعب بقدمه اليمنى قدرات فنية مبشرة.

ولعب زاكاريان مع دينامو موسكو 47 مباراة في الدوري الروسي، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 15.