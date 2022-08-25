سكاي: مسألة وقت.. بولونيا يضم مهاجم بايرن ميونيخ

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 23:13

كتب : FilGoal

جوشوا زيركزي - بايرن ميونيخ

كشفت تقارير صحفية عن توصل بولونيا الإيطالي لاتفاق مبدئي على ضم جوشوا زيركزي مهاجم بايرن ميونيخ الواعد.

وبحسب سكاي سبورتس فإن الناديين يعملان على التفاصيل النهائية لحسم الصفقة.

وستبلغ قيمة الصفقة 8.5 مليون يورو، ونسبة 50% من أي عملية بيع مستقبلية.

ويحتفظ بايرن ميونيخ أيضا بحق إعادة الشراء.

واتفق زيركزي -21 عاما- بالفعل على الشروط الشخصية فيما يخص عقده مع بولونيا، والذي سيمتد حتى يونيو 2026.

وقضى المهاجم الهولندي الموسم الماضي معارا من أندرلخت البلجيكي.

وسجل زيركزي في فترة إعارته 18 هدفا وصنع 13 هدفا في 47 مباراة رسمية مع أندرلخت.

وكان شتوتجارت يفاوض بايرن ميونيخ لضم اللاعب، قبل أن يفوز بولونيا بالصفقة.

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