ديلي ميل: مصدر من مانشستر يونايتد ينفي عودة رونالدو إلى لشبونة

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 23:05

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو أمام بريتفورد

نفى مصدر مقرب من إدارة مانشستر يونايتد إمكانية عودة كريستيانو رونالدو نجم الفريق إلى سبورتينج لشبونة فريق نشأته من جديد.

جاء ذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، بناء على تقرير "كوت أوفسايد" الذي زعم اقتراب رونالدو من لشبونة.

وبحسب التقرير ذاته فإن النادي كان على وشك إنهاء الأمور اللازمة صباح الجمعة، بينما يعمل جورجي مينديش وكيله على إنهاء الأمور بسرعة مع مانشستر يونايتد.

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ولا تخفى رغبة رونالدو البالغ من العمر 37 عاما في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

ويشارك مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي لهذا الموسم، بعد أن أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس.

ولا تزال القصة مستمرة بعد أن ارتبط اسم صاروخ ماديرا بالعديد من الأندية، أبرزها بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد ومؤخرا تشيلسي.

ويتواجد سبورتينج لشبونة في المجموعة الرابعة مع توتنام وأينتراخت فرانكفورت ومارسيليا.

ولعب رونالو مع لشبونة حتى انتقل منه إلى مانشستر يونايتد للمرة في 2003، ثم غادر إلى ريال مدريد في 2009.

ومن الميرينجي إلى يوفنتوس في 2018 بعد 9 سنوات، عاد صاروخ ماديرا إلى مانشستر يونايتد مرة أخرى في صيف 2021.

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