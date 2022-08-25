تايمز: مانشستر سيتي يرفض عرض باريس لضم برناردو سيلفا.. وهذا سبب اعتراض جوارديولا

رفض مانشستر سيتي عرضا مبدئيا قيمته 70 مليون يورو من باريس سان جيرمان لضم نجم خط وسطه برناردو سيلفا.

جاء ذلك بحسب ما أورده الصحفي دانكان كاسلز عبر صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية.

ووفقا لما ذكره كاسلز، فإن إدارة باريس سان جيرمان أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي هو من وراء رفض هذا العرض.

وترى إدارة باريس أن جوارديولا منع هذه الصفقة خوفا من أن يحول برناردو وجهته الجديدة إلى بطل دوري أبطال أوروبا.

أيضا أوضح كاسلز أن برناردو سيلفا رفض عرضا من إدارة مانشستر سيتي لتجديد عقده براتب من مستوى راتب كيفن دي بروين نجم الفريق.

وكان برناردو على رادار برشلونة لوقت طويل، ولكن لم يتمكن من تقديم العرض الملائم بالنظر للأوضاع الاقتصادية.

وأجرى مانشستر سيتي 4 صفقات هذا الصيف، حيث تعاقد مع المهاجم إرلينج هالاند قادما من بوروسيا دورتموند.

أيضا تعاقد سيتي مع ستيفان أورتيجا حارس مرمى أرمينيا بيلفيلد السابق، ولاعب الوسط كالفن فيليبس من ليدز يونايتد، والظهير سيرخيو جوميز من أندرلخت.