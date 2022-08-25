كلوب: مجموعة مناسبة.. نواجه أياكس ونابولي بشكل منتظم

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 22:33

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

علّق يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على قرعة فريقه في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وأوقعت القرعة ليفربول في المجموعة الأولى رفقة فرق أياكس ونابولي ورينجرز.

وقال كلوب للموقع الرسمي لـ "يويفا": "جميع المباريات الست ستكون تنافسية بشكل لا يصدق ومثيرة حقًا. أنا متحمس حيال ذلك. إنها مجموعة مناسبة".

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وعن مواجهة رينجرز، قال: "خصم جديد بالنسبة لنا، قصتهم على مدار السنوات القليلة الماضية ممتعة حقًا، وقدموا أداءً جيدًا حقًا للتأهل إلى دور المجموعات ومشوراهم في التصفيات، نعرف جيدًا بعض لاعبيهم، لقد حقق ريان كينت تطورًا رائعًا منذ انتقاله إلى اسكتلندا وبدأ بن ديفيز للتو رحلته معهم، لذا سيكون من الجيد مواجهتهم".

وعن باقي الفرق، قال: "نحن نواجه نابولي وأياكس بشكل منتظم، لذلك نعرف الكثير عن كلاهما وهم يعرفون الكثير عنا. أعلم أنه سيكون هناك أيضًا بعض الدروس الجديدة التي سنتعلمها".

وأتم "هذه ليست مسابقة لا تكون الطرق فيها سهلة، لأن المستوى والجودة تكون مرتفعة بشكل لا يصدق".

وكان ليفربول خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الموسم بهدف دون رد سجله فينيسيوس جونيور.

وينطلق دور المجموعات يوم 6 سبتمبر المقبل، ويُختتم يوم 2 نوفمبر قبل التوقف الدولي لخوض منافسات كأس العالم.

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