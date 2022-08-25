أوليفر كان عن مواجهة بايرن وبرشلونة: كان واضحا جدا أننا سوف نقابلهم

لم يشعر أوليفر كان المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ بالاستغراب من وقوع فريقه في مواجهة برشلونة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت مراسم القرعة التي أجريت اليوم الخميس في إسطنبول عن وقوع بايرن في المجموعة الثالثة رفقة كل من برشلونة وإنتر ميلان وفيكتوريا بلزن.

وقال أوليفر كان لصحيفة "كيكر" الألمانية عقب القرعة: "كان واضحا جدا كان واضحا".

وأتم "كان من الواضح إننا سنواجه برشلونة".

وسوف تشهد المباراة عودة مهاجم بايرن ميونيخ السابق وبرشلونة الحالي روبرت ليفاندوفسكي إلى مواجهة فريقه.

فيما قال توماس مولر لاعب بايرن تعليقا على القرعة: "ستكون قصة رائعة مواجهة برشلونة وليفاندوفسكي مجددا، ستكون ليالي رائعة للجماهير".

وأتم "لكن بالنسبة لنا علينا أن نقوم بواجبنا لنتيقن من التأهل لدور الـ16".