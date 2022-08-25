قطر: مباراة كأس لوسيل ستكون بروفة مصغرة لـ كأس العالم

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 21:19

كتب : FilGoal

كأس سوبر لوسيل

شدد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 على أنّ مباراة كأس لوسيل ستكون بروفة مصغرة لـ كأس العالم 2022 المقام في قطر.

ويواجه الزمالك بطل الدوري المصري نظيره الهلال بطل الدوري السعودي 8 سبتمبر المقبل في كأس لوسيل بالدوحة العاصمة القطرية.

وأوضح الخاطر أنه تم بيع 8 آلاف تذكرة للمباراة المقرر أن تقام في قطر في أول ساعة من طرحها.

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وقال الخاطر في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية: "مباراة كأس لوسيل ستكون بروفة مصغرة للمونديال، وستطبق خلالها بعض الإجراءات الخاصة، وأبرزها بطاقة هيّا. وقد تم بيع 8 آلاف تذكرة في أول ساعة من طرحها".

وعن كأس العالم، قال الخاطر: "فوز دولة قطر منذ 12 عاماً بحق استضافة مونديال 2022 كان حافزاً لتطوير البنية التحتية في البلاد، وخاصة مختلف المنشآت الرياضية".

وبخصوص تذاكر المباريات، أوضح "انتهينا من بيع تذاكر المرحلة الثانية في 16 أغسطس الجاري، وستتوافر كمية لا بأس بها في نهاية سبتمبر، لا سيما للجمهور السعودي الذي يتطلع لحضور المونديال، فتذاكر مباراة السعودية والأرجنتين هي ثاني الأكثر مبيعاً في المونديال، ووضعنا في الاعتبار إقامة مباريات السعودية في استاد لوسيل".

وأضاف "هناك خطط لنقل بعض الجماهير السعودية بحافلات من المنافذ الحدودية إلى ملاعب المونديال ومرافق الدولة، وسيتم الإعلان عن هذه الخطط قريباً، كما نرحب بأبناء المنطقة الخليجية في بلدهم قطر، لإنجاح المونديال الأول في العالم العربي والشرق الأوسط".

وتابع "كلنا على يقين من ارتفاع وتيرة الطلب على تذاكر المونديال بسبب موقع قطر الجغرافي القريب من دول آسيا، مثل الصين والهند وكذلك الدول الأوروبية".

وأتم "عوائد كأس العالم قد تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار، وفق تقديرات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وينطلق كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل وحتى 18 من شهر ديسمبر.

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