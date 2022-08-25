السادس.. بنفيكا يدعم خط الوسط بصفقة جديدة

أعلن بنفيكا البرتغالي تعاقده مع فريدريك أورسنيس لاعب خط الوسط قادما من فينورد الهولندي.

وبحسب ترانسفير ماركت، فإن قيمة الصفقة بلغت 13 مليون يورو.

اللاعب النرويجي البالغ من العمر 26 عاما، يجيد اللعب كلاعب وسط مدافع.

وتبلغ قيمته السوقية بحسب المصدر ذاته 12 مليون يورو.

وبدأ أورسنيس مسيرته في هود الذي بلغ فريقه الأول عام 2012، وفي 2016 انتقل إلى مولده.

وفي صيف 2021 غادر اللاعب الدوري النرويجي أخيرا صوب فينورد، مقابل 450 ألف يورو، ليرحل في العام التالي إلى بنفيكا.

بذلك أبرم بنفيكا صفقته السادسة هذا الصيف، بعد دافيد نيريس جناح شاختار وإنزو فيرنانديز لاعب وسط ريفر بليت وجواو فيكتور مدافع كورينثيانز وأليكساندر با ظهير سلافيا براج وبيتر موسى مهاجم بوافيشتا وميهايلو ريستيتش ظهير مونبلييه.

ووقع بنفيكا في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومكابي حيفا.