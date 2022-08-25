الظهور الثالث في فرنسا.. إسلام سليماني ينضم إلى بريست

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 21:06

كتب : FilGoal

إسلام سليماني

أتم إسلام سليماني انتقاله من سبورتنج لشبونة البرتغالي إلى صفوف بريست الفرنسي رسميا اليوم الخميس.

وجاء الانتقال في صفقة انتقال حر بعدما فسخ اللاعب الجزائري تعاقده مع سبورتنج لشبونة.

ويمتد تعاقد اللاعب صاحب الـ34 عاما مع بريست لمدة موسم مع إمكانيه مده لعام آخر بعد ذلك.

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وبذلك سيكون سليماني هو ثالث جزائري في صفوف بريست بعد يوسف بلايلي وهاريس بلقبلة.

وسبق لسليماني اللعب في الدوري الفرنسي في صفوف موناكو معارا من ليستر سيتي ومع ليون في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بطل الدوري الإنجليزي الأسبق.

وفي الموسم الماضي الذي قضى نصفه الأول مع ليون والثاني مع سبورتنج لشبونة لعب سليماني 28 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع اثنين.

إسلام سليماني بريست سبورتنج لشبونة
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