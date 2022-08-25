السعودية تفتح أبوابها أمام مشجعي كأس العالم "قطر 2022"

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 20:56

كتب : FilGoal

السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية ترحيبها بحاملي بطاقة "هيا" لمشجعي كأس العالم 2022 في قطر، واستعدادها لتوفير تأشيرات الدخول لهم.

جاء ذلك في بيان رسمي من وزارة الخارجية جاء فيه:

تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية بجميع حاملي بطاقة هيا لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي ستقام في دولة قطر الشقيقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

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حيث ستتيح الوزارة طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة، وفقا للضوابط التالية:

1- السماح لحاملي بطاقة مشجع هيا بالدخول للملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات وستقوم الوزارة بالإعلان لاحقا عن كيفية تقديم طلب التأشيرة وآلية الحصول عليها.

2- يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في المملكة لمدة 60 يوما.

3- يحق للحاصلين على التأشيرة الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة.

4- لا يشترط الدخول المسبق لدولة قطر.

وتنطلق بطولة كأس العالم يوم 21 نوفمبر 2022، ما يعني أن الدخول سيسمح به من يوم 11 نوفمبر.

كأس العالم قطر 2022 المملكة العربية السعودية
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