خصم جديد وآخر يتمنى هز شباكه لأول مرة.. مواجهات صلاح أمام منافسيه في أبطال أوروبا

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام نابولي

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا عن وقوع ليفربول في المجموعة الأولى رفقة كل من أياكس ونابولي ورينجرز.

مجموعة تبدو متوازنة للريدز في إطار رغبتهم في حصد اللقب السابع في تاريخهم عقب الهزيمة في نهائي النسخة السابقة أمام ريال مدريد بهدف دون رد.

فماذا قدم محمد صلاح نجم ليفربول أمام منافسيه المقبلين في دوري الأبطال؟

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نابولي

واجه صلاح الفريق القادم من جنوب إيطاليا 9 مرات خلال مسيرته، بواقع 4 مرات مع روما ومثلهم مع ليفربول ومرة واحدة مع فيورنتينا.

وفاز صلاح على نابولي 3 مرات وتعادل مرتين وهُزم في 4 لقاءات.

ومع ليفربول سجل صلاح هدفا وحيدا ضد نابولي، لكن إجمالا سجل أمامهم 4 أهداف وصنع اثنين.

أياكس

أما أياكس فقد التقى به صلاح مرتين فقط في دور المجموعات من دوري الأبطال وفاز عليهما بالنتيجة ذاتها 1-0.

لكن صلاح لم يسجل أو يصنع حتى الآن أي هدف ضد الفريق الهولندي.

رينجرز

ستكون المواجهة المباراة هي الأولى التي ستجمع صلاح بالفريق القادم من جلاسجو العاصمة الأسكتلندية.

صلاح ليفربول نابولي أياكس دوري أبطال أوروبا رينجرز
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