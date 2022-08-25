بنزيمة: دون أنشيلوتي وبيريز لم أكن لأفوز بجائزة أفضل لاعب

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 20:30

كتب : FilGoal

كريم بنزيما - فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

نسب كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الفضل في فوزه بجائرة أفضل لاعب في أوروبا لـ كارلو أنشيلوني مدرب الفريق وفلورنتينو بيريز مدير النادي.

وتسلّم بنزيمة جائزة أفضل لاعب في أوروبا للمرة الأولى في مسيرته على هامش حفل قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وقال بنزيمة عقب تسلم الجائزة: " أود أن أشكر زملائي في الفريق ومدربي والرئيس. دون رئيس ريال مدريد وأنشيلوتي لم أكن لأفوز بهذه الجائزة".

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وأضاف "نحن في ريال مدريد لا نعرف كيف نستسلم، نحن نقاتل علي كل شيء حتى آخر لحظة".

وحصل بنزيمة على الجائزة بعدما حصد 523 نقطة يليه دي بروين بـ122 نقطة ثم كورتوا بـ118 نقطة.

وسجل المهاجم الفرنسي 44 هدفا في 46 مباراة خاضهم مع ريال مدريد بجميع المسابقات الموسم السابق.

وتوج صاحب الـ34 عاما بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي بالإضافة إلى لقبي الدوري والكأس مع المرينجي الموسم السابق.

بينما حصد أنشيلوتي جائزة أفضل مدرب في أوروبا على هامش الحفل ذاته.

وقال أنشيلوتي: "شكرا يويفا على تلك الجائزة، يا لها من ليلة".

وأضاف "كان موسما لا يصدق. أريد أن أشكر ساتشي، أستاذي كذلك اللاعبين والنادي والجماهير وعائلتي والموظفين والرئيس. أريد أن أشكر الجميع علي هذه الجائزة".

وظفر أنشيلوتي بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته متفوقا على بيب جوارديولا من مانشستر سيتي، ويورجن كلوب من ليفربول.

وأصبح أنشيلوتي أول مدرب إيطالي يفوز بالجائزة بعد الألمانيين هانز فليك وتوماس توخيل مع بايرن ميونيخ وتشيلسي.

دوري أبطال أوروبا كريم بنزيما كارلو أنشيلوني
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