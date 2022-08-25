قائمة بيراميدز - غياب إبراهيم توريه أمام سيراميكا كليوباترا

يغيب إبراهيم توريه لاعب بيراميدز عن قائمة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا في التاسعة مساء الجمعة، على استاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

ويغيب لاعب الوسط البوركيني توريه عن المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام فيوتشر.

وأعلن تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - حسين السيد.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر - أحمد فوزي.

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - محمود وادي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 37 نقطة.