قائمة بيراميدز - غياب إبراهيم توريه أمام سيراميكا كليوباترا

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 20:00

كتب : أحمد الخولي

فريق بيراميدز

يغيب إبراهيم توريه لاعب بيراميدز عن قائمة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا في التاسعة مساء الجمعة، على استاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

ويغيب لاعب الوسط البوركيني توريه عن المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام فيوتشر.

أخبار متعلقة
طبيب بيراميدز يكشف مدة غياب إبراهيم عادل بعد إجراء عملية جراحية بهدف خادع.. فيوتشر يسقط بيراميدز ويتوج الزمالك بالدوري تشكيل بيراميدز - عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء في مباراة الرمق الأخير أمام فيوتشر التشكيل - أحمد عاطف يقود هجوم فيوتشر لمواجهة بيراميدز

وأعلن تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - حسين السيد.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر - أحمد فوزي.

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - محمود وادي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 37 نقطة.

بيراميدز سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
ضربة جديدة.. الإسماعيلي يعلن حجم إصابة مدافعه وموقفه من التدخل الجراجي مصدر من الأهلي لـ في الجول: نيدفيد يفضل عدم قطع إعارته للاستمرار كأساسي مع فيوتشر وفاق سطيف يعلن انتقال دغموم إلى المصري المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره مطلع سبتمبر في الإسكندرية خبر في الجول - شوبير يتلقى عروضا من أربعة أندية أوفى بوعده.. الإسماعيلي يعلن تبرع الكومي ماديا لدعم النادي خبر في الجول - الأهلي يرفض عرض سيفاس سبور لضم أفشة وفاة كمال رضا لاعب النجوم بعد صراع مع مرض السرطان
أخر الأخبار
قطر: مباراة كأس لوسيل ستكون بروفة مصغرة لـ كأس العالم دقيقة | الكرة الأوروبية
السادس.. بنفيكا يدعم خط الوسط بصفقة جديدة 7 دقيقة | ميركاتو
الظهور الثالث في فرنسا.. إسلام سليماني ينضم إلى بريست 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
السعودية تفتح أبوابها أمام مشجعي كأس العالم "قطر 2022" 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
خصم جديد وآخر يتمنى هز شباكه لأول مرة.. مواجهات صلاح أمام منافسيه في أبطال أوروبا 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بنزيما: دون أنشيلوتي وبيريز لم أكن لأفوز بجائزة أفضل لاعب 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة إلى فرنسا.. بيبي ينتقل من أرسنال إلى نيس 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز - غياب إبراهيم توريه أمام سيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا