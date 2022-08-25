بشكتاش يعلن ضم ديلي ألي

أعلن بشكتاش ضم ديلي ألي قادما من إيفرتون خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد بشكتاش مع ديلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء نهاية الموسم.

وكلفت صفقة إعارة اللاعب مليوني يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو لكل مباراة يخوضها مع الفريق بحسب الموقع الرسمي لـ بشكتاش.

Ｏ ＡＲＴＩＫ ＢİＲ ＫＡＲＡ ＫＡＲＴＡＬ! 🦅 Ｄ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｌ Ｅ Ａ Ｌ Ｌ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ #WelcomeDele @dele_official pic.twitter.com/NM5jjLS8ZJ — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 25, 2022

وكان المهاجم الإنجليزي قد انتقل إلى إيفرتون يناير الماضي قادما من توتنام.

وخاض 13 مباراة مع فريق إيفرتون منذ انضمام إلى الفريق ولم يساهم في تسجيل أي هدف.

ديلي آلي قضى 7 مواسم داخل توتنام منذ وصوله صيف 2015 من ميلتون كينز دونز.

ولعب ابن الـ25 عاما 269 مباراة مع سبيرز، سجل خلالها 67 هدفا وصنع 61 آخرين.