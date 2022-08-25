من غيرهما؟ أنشيلوتي وبنزيمة الأفضل في أوروبا

توج كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد ومهاجم فريقه كريم بنزيمة بجائزتي أفضل مدرب ولاعب في أوروبا رسميا.

وأقيمت اليوم الخميس مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وعقب نهاية مراسم القرعة تم الإعلان عن المتوجين بالجوائز الفردية عن الموسم الماضي.

وظفر أنشيلوتي بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته متفوقا على بيب جوارديولا من مانشستر سيتي، ويورجن كلوب من ليفربول.

وأصبح أنشيلوتي أول مدرب إيطالي يفوز بالجائزة بعد الألمانيين هانز فليك وتوماس توخيل مع بايرن ميونيخ وتشيلسي.

وكان كلوب حل ثالثا في السباق في موسم 2019-2020، فيما جاء جوارديولا في المركز ذاته في الموسم الذي تلاه.

وبعد ذلك بدقائق تم الإعلان عن فوز بنزيمة بجائزة أفضل لاعب في أوروبا متفوقا على زميله في الفريق تيبو كورتوا، وكيفن دي بروين من مانشستر سيتي.

وأصبحت هذه هي أول مرة يفوز فيها بنزيمة بالجائزة في مسيرته.

وحصل بنزيمة على الجائزة بعدما حصد 523 نقطة يليه دي بروين بـ122 نقطة ثم كورتوا بـ118 نقطة.

يذكر أن ريال مدريد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة وكان بنزيمة هو هداف البطولة.