3 لاعبين يعودون لأنديتهم السابقة في أبطال أوروبا

يواجه روبرت ليفاندوفسكي فريقه السابق بايرن ميونيخ بعدما أوقعت القرعة برشلونة أمام الفريق البافاري.

وأقيمت اليوم -الخميس- قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وأوقعت القرعة برشلونة أمام بايرن ميونيح في المجموعة الثالثة، وبالتالي يواجه روبرت ليفاندوفسكي فريقه السابق.

وسبق وأن واجه ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ عندما كان لاعبا لـ بوروسيا دورتموند في 14 مباراة وسجل 5 أهداف.

فيما يقابل مانشستر سيتي نظيره بوروسيا دورتموند في المجموعة السابعة، وبالتالي يواجه إرلينج هالاند فريقه السابق.

ويصطدم يوفنتوس بفريق باريس سان جيرمان في المجموعة الثامنة، وبالتالي يواجه أنخيل دي ماريا فريقه السابق.

وجاءت القرعة كاملة كالآتي:

المجموعة الأولى: أياكس- ليفربول- نابولي- رينجرز.

المجموعة الثانية: بورتو- أتليتكو مدريد- باير ليفركوزن- كلوب بروج.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ- برشلونة- إنتر ميلان - فيكتوريا بلزن.

المجموعة الرابعة: إنتراخت فرانكفورت- توتنام- سبورتنج لشبونة- مارسيليا.

المجموعة الخامسة: ميلان- تشيلسي- سالزبورج- دينامو زغرب.

المجموعة السادسة: ريال مدريد- لايبزيج- شاختار دونتسيك- سيلتيك.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي- إشبيلية- بروسيا دورتموند- كوبنهاجن.

وينطلق دور المجموعات يوم 6 سبتمبر المقبل، ويُختتم يوم 2 نوفمبر قبل التوقف الدولي لخوض منافسات كأس العالم.