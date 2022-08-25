قرعة أبطال أوروبا - برشلونة وبايرن من جديد.. هالاند يواجه دورتموند ومجموعة متوازنة لليفربول

تمت قرعة دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا، حيث أسفرت عن عدة مواجهات نارية في المحطة الأولى للفرق الـ 32.

على رأس هذه المواجهات تجدد الصدام بين برشلونة وبايرن ميونيخ، في المجموعة الثالثة التي تضم إنتر ميلان أيضا.

أما ميلان العائد إلى الأبطال فيلاقي تشيلسي في المجموعة الخامسة، بينما يدافع ريال مدريد عن لقبه بمواجهة لايبزج وشاختار وسلتيك.

ويصطدم باريس سان جيرمان بيوفنتوس وبنفيكا في المجموعة الثامنة، فيما يلتقي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند في المجموعة السابعة.

ووقع ليفربول في المجموعة الأولى، حيث سيلتقي رفاق محمد صلاح مع أياكس ونابولي ورينجرز.

وإليكم مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023

المجموعة الأولى: أياكس - ليفربول - نابولي - رينجرز

المجموعة الثانية: بورتو - أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن - كلوب بروج

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ - برشلونة - إنتر ميلان - فيكتوريا بلزن

المجموعة الرابعة: أينتراخت فرانكفورت - توتنام هوتسبر - سبورتينج لشبونة - مارسيليا

المجموعة الخامسة: ميلان - تشيلسي - سالزبورج - دينامو زغرب

المجموعة السادسة: ريال مدريد - لايبزج - شاختار - سلتيك

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - إشبيلية - بوروسيا دورتموند - كوبنهاجن

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - يوفنتوس - بنفيكا - مكابي حيفا