مصدر من الأهلي لـ في الجول: نيدفيد يفضل عدم قطع إعارته للاستمرار كأساسي مع فيوتشر
الخميس، 25 أغسطس 2022 - 17:53
كتب : أحمد الخولي
لا يرغب كريم وليد "نيدفيد" لاعب فيوتشر قطع إعارته والعودة لصفوف ناديه الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
كريم نيدفيد
النادي : فيوتشر
وكشف مدصر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس "نيدفيد يرفض قطع الإعارة والعودة للأهلي".
وأوضح "نيدفيد يرغب في الاستمرار مع فيوتشر لرغبته في اللعب بشكل أساسي".
وكان الأهلي أعار نيدفيد إلى فيوتشر لمدة موسمين ويرغب المارد الأحمر في استعادة خدمات لاعبه مجددا استعدادا للموسم الجديد.
وشارك نيدفيد مع فيوتشر الموسم الجاري في 32 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم أربعة أهداف ولم يصنع.
فيما خاض نيدفيد مع الأهلي 68 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع اثنين.
ويمتد تعاقد نيدفيد صاحب الـ25 عاما مع الأهلي حتى صيف عام 2025.
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