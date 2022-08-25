مصدر من الأهلي لـ في الجول: نيدفيد يفضل عدم قطع إعارته للاستمرار كأساسي مع فيوتشر

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 17:53

كتب : أحمد الخولي

فيوتشر - البنك الأهلي

لا يرغب كريم وليد "نيدفيد" لاعب فيوتشر قطع إعارته والعودة لصفوف ناديه الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مدصر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس "نيدفيد يرفض قطع الإعارة والعودة للأهلي".

وأوضح "نيدفيد يرغب في الاستمرار مع فيوتشر لرغبته في اللعب بشكل أساسي".

أخبار متعلقة
وهبة: لا أريد التهاون من اللاعبين.. وأسعى لتحقيق أقصى استفادة قبل تصفيات إفريقيا تنس - دجوكوفيتش يعلن غيابه عن أمريكا المفتوحة وفاق سطيف يعلن انتقال دغموم إلى المصري

وكان الأهلي أعار نيدفيد إلى فيوتشر لمدة موسمين ويرغب المارد الأحمر في استعادة خدمات لاعبه مجددا استعدادا للموسم الجديد.

وشارك نيدفيد مع فيوتشر الموسم الجاري في 32 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم أربعة أهداف ولم يصنع.

فيما خاض نيدفيد مع الأهلي 68 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع اثنين.

ويمتد تعاقد نيدفيد صاحب الـ25 عاما مع الأهلي حتى صيف عام 2025.

كريم نيدفيد الأهلي فيوتشر الدوري المصري
نرشح لكم
وفاق سطيف يعلن انتقال دغموم إلى المصري المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره مطلع سبتمبر في الإسكندرية خبر في الجول - شوبير يتلقى عروضا من أربعة أندية أوفى بوعده.. الإسماعيلي يعلن تبرع الكومي ماديا لدعم النادي خبر في الجول - الأهلي يرفض عرض سيفاس سبور لضم أفشة وفاة كمال رضا لاعب النجوم بعد صراع مع مرض السرطان مرتضى: فيريرا وزيزو مستمران رغم الشائعات.. والـ VAR يعني 90% عدالة على الأقل رئيس البنك الأهلي: بيع ناصر منسي؟ هدفنا المربع الذهبي الموسم المقبل
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نيدفيد يفضل عدم قطع إعارته للاستمرار كأساسي مع فيوتشر 12 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا.. بداية المراسم 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
وهبة: لا أريد التهاون من اللاعبين.. وأسعى لتحقيق أقصى استفادة قبل تصفيات إفريقيا 37 دقيقة | الوطن العربي
تنس - دجوكوفيتش يعلن غيابه عن أمريكا المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
وفاق سطيف يعلن انتقال دغموم إلى المصري ساعة | ميركاتو
المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره مطلع سبتمبر في الإسكندرية ساعة | منتخب مصر
ميليك يصل إلى إيطاليا تمهيدا لانتقاله لـ يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - شوبير يتلقى عروضا من أربعة أندية 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا