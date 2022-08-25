ملف قرعة أبطال أوروبا - مجموعة نارية.. أنشيلوتي وبنزيمة الأفضل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بالإضافة للإعلان عن أفضل لاعب ومدرب في القارة العجوز.

وتنطلق القرعة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

تصنيف الفرق:

التصنيف الأول: ريال مدريد - إنتراخت فرانكفورت - مانشستر سيتي - ميلان - بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان - بورتو - أياكس.

التصنيف الثاني: ليفربول - برشلونة - تشيلسي - يوفنتوس - إشبيلية - أتليتكو مدريد - إشبيلية - لايبزيج - توتنام.

التصنيف الثالث: بوروسيا دورتموند - ريد بل سالزبورج - إنتر ميلان - نابولي - شاختار دونيتسك - بنفيكا - سبورتنج لشبونة - باير ليفركوزن.

التصنيف الرابع: رينجرز - دينامو زغرب - مارسيليا - كوبنهاجن - كلوب بروج - سيلتيك - فيكتوريا بلزن - ماكابي حيفا.

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نهاية مراسم القرعة.

كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا رسميا متفوقا على زميله في الفريق تيبو كورتوا وكيفن دي بروين من مانشستر سيتي.

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد يفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا متفوقا على يورجن كلوب من ليفربول وبيب جوارديولا من مانشستر سيتي.

نهاية مراسم القرعة وبدء الإعلان عن جوائز الموسم.

المجموعة الأولى: أياكس- ليفربول- نابولي- رينجرز

المجموعة الثانية: بورتو- أتليتكو مدريد- باير ليفركوزن- كلوب بروج

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ- برشلونة- إنتر ميلان- فيكتوريا بلزن

المجموعة الرابعة: إنتراخت فرانكفورت- توتنام- سبورتنج لشبونة- مارسيليا

المجموعة الخامسة: ميلان- تشيلسي- سالزبورج- دينامو زغرب

المجموعة السادسة: ريال مدريد- لايبزيج- شاختار دونتسيك- سيلتيك

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي- إشبيلية- بروسيا دورتموند- كوبنهاجن

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان- يوفنتوس- بنفيكا- مكابي حيفا

الآن سحب القرعة.

الأسطورة الإيطالية أريجو ساكي ومدرب ميلان الأسبق يفوز بكأس الرئيس بسبب إنجازاته.

انطلاق مراسم القرعة.