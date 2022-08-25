وهبة: لا أريد التهاون من اللاعبين.. وأسعى لتحقيق أقصى استفادة قبل تصفيات إفريقيا

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 17:27

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر للناشئين - اتحاد الكرة

يسعى محمد وهبة المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئين لتحقيق أقصى استفادة من بطولة كأس العرب المقامة في الجزائر.

وحصد منتخب مصر أول ثلاث نقاط في البطولة بعد الفوز أمام السعودية بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وعقد وهبة جلسه مع اللاعبين اليوم، قائلا فيها: " لابد من إغلاق ملف مباراة السعودية، ولكن في نفس الوقت هناك بعض الملاحظات على الأداء يجب الوقوف عندها ومعالجتها منعا لتكرارها في المباراة المقبلة أمام لبنان".

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وأضاف "هناك بعض الأخطاء المتكررة من بعض اللاعبين، وهذا ما أسعى لتحسينه لتحقيق أقصى استفادة من المشاركة في بطولة كأس العرب التي تعتبر تجربة قوية استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأتم مشددا "لا أريد التهاون في أي مباراة من اللاعبين أو الاطمئنان لحجز مكان في تشكيل المنتخب".

وتشارك مصر في المسابقة التي تقام في الجزائر من 23 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل

وتقع مصر في المجموعة الرابعة من المسابقة رفقة منتخبات السعودية وسوريا ولبنان.

ويواجه الفراعنة نظيره لبنان السبت المقبل 27 أغسطس في الرابعة مساءً في ثاني جولات المسابقة.

ويختتم مشواره في دور المجموعات أمام منتخب سوريا الثلاثاء 30 أغسطس في السابعة مساءً.

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