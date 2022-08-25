تنس - دجوكوفيتش يعلن غيابه عن أمريكا المفتوحة

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 16:41

كتب : FilGoal

نوفاك دجوكوفيتش - ويمبلدون

أعلن نوفاك دجوكوفيتش المصنف السادس عالميا غيابه عن بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

ويتعلق غياب دجوكوفيتش عن البطولة التي تنطلق بعد أيام بسبب قيود السفر في الولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة بضرورة تلقي لقاح كورونا.

وكتب دجوكوفيتش عبر حسابه الرسمي: "للأسف، لن أتمكن من السفر إلى نيويورك هذه المرة للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة".

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وأضاف "شكرا لمشجعيني على رسائل الحب والدعم، وحظا سعيدا لزملائي اللاعبين".

واختتم دجوكوفيتش "سأحافظ على لياقتي البدنية والروح الإيطابية وسأنتظر فرصة المنافسة مرة أخرى، نراكم قريبا".

وكان دجوكوفيتش قد خسر لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمريكا المفتوحة أمام الروسي دانييل ميدفيديف.

وحقق دجوكوفيتش 21 لقب من جراند سلام (البطولات الأربعة الكبرى) في عالم التنس.

وحصد اللاعب الصربي لقب بطولة أمريكا المفتوحة ثلاث مرات من قبل آخرها عام 2018.

وتوج دجوكوفيتش بلقب جراند سلام واحد هذا العام عندما حصد بطولة ويمبلدون.

تنس دجوكوفيتش أمريكا المفتوحة
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