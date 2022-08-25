المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره مطلع سبتمبر في الإسكندرية

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 16:18

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي

يبدأ منتخب مصر الأولمبي معسكره الأول تحت قيادة روجيرو ميكالي المدير الفني البرازيلي في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وتستضيف مدينة الإسكندرية معسكر المنتخب الأولمبي في تلك الفترة.

ويعمل ميكالي مع جهازه المعاون في الوقت الحالي على مراجعة كافة الترتيبات المتعلقة بالمعسكر والاستقرار على قائمة اللاعبين المنتظر انضمامهم.

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ويواجه منتخب مصر تحت 23 عاما الفائز من مواجهة بوتسوانا وإي سواتيني في الدور الثاني من تصفيات إفريقيا.

وتقام مباريات الدور الثاني، ذهابا أحد أيام 21 إلى 23 أكتوبر خارج مصر، بينما لقاء الإياب في مصر بالفترة من 28 إلى 30 بالشهر نفسه داخل مصر.

وفي حال تأهل منتخب مصر إلى الدور الثالث يلعب أمام الفائز من منتخبي زامبيا وسيراليون.

ويقام ذهاب وإياب الدور الثالث في الفترة من 20 إلى 29 مارس المقبل.

وحال تخطي الدور الثالث يتأهل المنتخب إلى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتقام بطولة إفريقيا في المغرب ويتأهل منها الثلاثة منتخبات الأولى بينما يخوض الرابع ملحق مع نظيره الآسيوي من أجل التأهل لأولمبياد باريس.

ويقود البرازيلي روجيرو ميكالي المنتخب الأولمبي ويعاونه وائل رياض بينما عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ويضم الجهاز الفني المعاون لميكالي بجانب وائل رياض وعصام الحضري كلا من تياجو كونيا وليوناردو فاجونيدس وجواو بيدرو.

ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وأشرف ميكالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.

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