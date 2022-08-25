ميليك يصل إلى إيطاليا تمهيدا لانتقاله لـ يوفنتوس
الخميس، 25 أغسطس 2022 - 16:13
كتب : FilGoal
وصل البولندي أركاديوش ميليك إلى مدينة تورينو الإيطالية من أجل إجراء الفحص الطبي لإتمام انتقاله لـ يوفنتوس قادما من أولمبيك مارسيليا.
أركاديوز ميليك
النادي : أولمبيك مارسيليا
وتوصل اللاعب أمس الأربعاء على اتفاق على البنود الشخصية في تعاقده مع السيدة العجوز.
وسيدفع يوفنتوس مليوني يورو لمارسيليا مقابل استعارة اللاعب التي تتضمن خيار شراء بقيمة 8 ملايين يورو.
وانضم ميليك إلى مارسيليا موسم 2020-21 على سبيل الإعارة قبل أن يفعل بند الشراء الصيف الحالي.
وخلال 18 شهرا مع مارسيليا، سجل المهاجم البولندي 30 هدفا في 55 مباراة بجميع المسابقات.
ويعرف ميليك الدوري الإيطالي جيدا حيث نجح في تسجيل 48 هدفا خلال مشواره مع نابولي وصناعة 5 آخرين في 122 مباراة خاضهم الفريق.
ولم يسجل ميليك في مباراتين خاضهم مع مارسيليا في الدوري الفرنسي حتى الآن.
🛬 @arekmilik9 arrives in Turin! pic.twitter.com/BAIdPFJhu2— JuventusFC (@juventusfcen) August 25, 2022
ويعد يوفنتوس من أبرز الفرق التي لم يهز ميليك شباكها في إيطاليا إلى جانب تورينو وفيورنتينا.
وقاد ميليك نابولي من قبل لحصد لقب كأس إيطاليا 2020 على حساب يوفنتوس عندما سجل الركلة الترجيحية الأخيرة.
وبدأ يوفنتوس موسمه بالفوز على ساسولو بنتيجة 3-0 ثم التعادل سلبيا مع سامبدوريا.