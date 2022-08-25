أوفى بوعده.. الإسماعيلي يعلن تبرع الكومي ماديا لدعم النادي

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 15:55

كتب : FilGoal

يحيي الكومي - الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي تبرع رئيسه يحيى الكومي بمبلغ نصف مليون جنيه مصر لدعم النادي.

ونشر النادي صورة لتبرع الكومي بعدما "أوفى بوعده" في إطار حملة دعم النادي الإسماعيلي.

وكشف الكومي منذ أيام عن تدشين حملة تمكّن جماهير الدراويش من دعم النادي ماديا.

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وقال الكومي: "بدايةً من الغد ندشن حملة لدعم ومساندة الإسماعيلي بواسطة جماهيره وعشاقه من رجال الأعمال المخلصين، محبو الإسماعيلي يتواجدون في كل الدول العربية وبلاد العالم".

وأضاف: "لو نجحت الحملة، خير وبركة، لن نضطر لبيع نجومنا. أمّا إذا لم تنجح، فالجماهير (ماتزعلش)، أعطيناكم فرصة لدعمنا ولم تفعلوا، ماذا سنفعل وقتها؟ سنضطر لبيع لاعبينا".

وسبق له أن صرّح أيضا قائلا "نستهدف الآن أمامنا هو اللجوء لحل دعم الجماهير، نادي دورتموند كان يعاني من أمر مشابه وعاد بدعم الجمهور وهذا الأمر ليس عيبا".

ويتبقى للإسماعيلي في الدوري مباراتين أمام كل من إنبي وطلائع الجيش.

وتعادل الدراويش أمس الأربعاء مع إيسترن كومباني في الجولة 32 من الدوري بنتيجة 1-1.

وأصبح الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 37 نقطة مبتعدا عن المصري بفارق نقطة في المركز العاشر.

يحيى الكومي الإسماعيلي
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