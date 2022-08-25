وكيل أنتوني لـ في الجول: أياكس يُصعَب المفاوضات على مانشستر يونايتد

أوضح جونيور بيدروسو وكيل البرازيلي أنتوني لاعب أياكس الهولندي تفاصيل المفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال بيدروسو لـ FilGoal.com: "المحادثات جارية بين مانشستر يونايتد وأياكس لمحاولة التوصل لاتفاق لانتقال أنتوني".

وأضاف "آخر عرض قدمه مانشستر يونايتد لشراء أنتوني قيمته 80 مليون جنيه إسترليني".

وأكمل "أياكس يُصعَب المفاوضات مع مانشستر يونايتد لبيع اللاعب".

وأتم ردا على ماذا يريد أياكس للموافقة على بيع اللاعب؟ قائلا: "هذه الإجابة التي نريدها".

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أمس الأربعاء في تقرير لها أن عرض يونايتد الجديد لأياكس بلغ 80 مليون جنيه إسترليني ويصل لـ94 مليونا بسبب الحوافز والمتغيرات.

وكان عرض يونايتد السابق يبلغ قيمته 67 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب أنتوني في الانتقال إلى مانشستر يونايتد وغاب عن المشاركة في مباراة أياكس الأخيرة في الدوري وأبلغ ناديه برغبته في الانتقال إلى مسرح الاحلام.

وانضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ22 عاما إلى أياكس قادما من ساو باولو في عام 2020.

وخاض اللاعب مع أياكس 82 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 22 آخرين.