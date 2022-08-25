دوري أبطال آسيا - النهائي الرابع.. إثارة ركلات الترجيح تقود أوراوا الياباني للنهائي

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 15:21

كتب : FilGoal

أوراوا ريد دايموندز الياباني

خطف أوراوا ريد دايموندز الياباني بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا ممثلا عن شرقي القارة بالفوز على جيونبوك هيواندي موتورز الكوري الجنوبي بالفوز بركلات الترجيح في نصف النهائي.

تأهل هو الرابع للفريق الياباني لنهائي دوري أبطال آسيا بعد نسخ 2007 و2017 و2019 إذ حقق اللقب مرتين من قبل.

اللقاء الذي أقيم على ملعب سايتاما 2002 باليابان عرف تقدم أصحاب الأرض يوسيكي ماتسو في الدقيقة 11 بعد عرضية من هيروكي ساكاي.

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في الشوط الثاني استطاع الفريق الكوري أن يعود في النتيجة في الدقيقة 55 عن طريق بايك سيونج هو من ركلة جزاء احتسبها الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو.

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وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع كاد أوراوا أن يخطف بطاقة التأهل بتسديدة من كاسبر يونكر ارتطمت بالقائم الأيسر، وتابعها زميله لكن استطاع الحارس أن يشتتها من على خط المرمى.

انتقل الفريقان لشوطين إضافيين من 30 دقيقة.

واستطاع الفريق الكوري الجنوبي أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 116 بعدما حول كيو وون هان لمسة الكرة في شباك الفريق الياباني عقب عرضية من الجهة اليسرى.

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لكن رد الأحمر الياباني استطاع يونكر من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 120 بعد متابعة لتسديدة ارتدت من الحارس.

وانتقل الفريقان لركلات الترجيح والتي حسمها الفريق الياباني بنتيجة 3-1 بعدما أهدر لاعبو الفريق الكوري 3 ركلات.

وسينتظر الفائز من شرق آسيا، حسم هوية منافسه في الغرب، إذ من المنتظر أن تقام المباريات الإقصائية لغرب آسيا (الخليج + وسط آسيا) في فبراير المقبل.

وستتحدد هوية المتأهل من الغرب في العاشر من فبراير المقبل.

وستقام المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب يومي 19 و26 فبراير المقبل.

جيونبوك أوراوا ريد دايموندز الياباني دوري أبطال آسيا
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