كرة طائرة - مجموعة منتخب مصر في بطولة العالم.. وموعد المباريات

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 15:21

كتب : محمد سمير

منتخب مصر لكرة الطائرة

تنطلق غدا الجمعة منافسات بطولة العالم لرجال الكرة الطائرة وحتى يوم 11 سبتمبر.

وتقام بطولة العالم لرجال الطائرة في دولتي بولندا وسلوفينيا بمشاركة 24 منتخبا.

وتم تقسيم المنتخبات المتأهلة على ست مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة لأفضل أربعة فرق من أصحاب المركز الثالث.

أخبار متعلقة
طائرة - من رادس.. شباب مصر يحققون بطولة إفريقيا على حساب تونس.. واعتداءات موعد مباريات الإثنين 22 أغسطس 2022.. احتمالية حسم الدوري وقمة إنجلترا ونهائي الطائرة كرة طائرة - الأهلي يضم لاعبة الزمالك.. ويجدد عقد سارة أمين رسائل نارية من فيرمولين ضد اتحاد الطائرة "فعلوا كل شيء لإجباري لضم لاعبين.. ورحلت بغرابة"

ويقع منتخب مصر في المجموعة السادسة بجوار منتخبات الأرجنتين وإيران وهولندا.

المجموعات:

المجموعة الأولى: بورتوريكو - صربيا - تونس - أوكرانيا

المجموعة الثانية: البرازيل - كوبا - اليابان - قطر

المجموعة الثالثة: بلغاريا - المكسيك - بولندا - أمريكا

المجموعة الرابعة: فرنسا - ألمانيا - سلوفينيا - الكاميرون

المجموعة الخامسة: كندا - إيطاليا - الصين - تركيا

المجموعة السادسة: مصر - الأرجنتين - هولندا - إيران

موعد مباريات مصر:

السبت 27 أغسطس: مصر × هولندا (الساعة 2 عصرا)

الإثنين 29 أغسطس: إيران × مصر ( الساعة 5:30 مساء)

الأربعاء 31 أغسطس: الأرجنتين × مصر (الساعة 11 صباحا)

تاريخ مصر في البطولة:

يشارك منتخب مصر في البطولة للمرة العاشرة في تاريخه والسادسة على التوالي.

وكان أفضل مركز في تاريخ مصر في نسخة 2006 في اليابان عندما تأهل الفريق لثمن النهائي وحصد المركز الثالث عشر.

وخاض منتخب مصر 45 مباراة في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم.

ونجح في تحقيق الفوز في 7 مناسبات فقط بينما خسر 38 مرة.

وتأهل منتخب مصر للمرة الأولى عام 1974 في المكسيك.

كرة طائرة منتخب مصر بطولة العالم
نرشح لكم
تنس - دجوكوفيتش يعلن غيابه عن أمريكا المفتوحة كرة سلة - حلم المونديال من تونس.. الجمعة انطلاق المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم اسكواش - تأهل سبعة مصريين إلى الدور الثاني من بطولة زد المفتوحة اسكواش - الاتحاد الدولي يعلن موعد بطولة الأهرامات اسكواش - زد يستضيف بطولة دولية لأول مرة.. والحضور مجانا طائرة - من رادس.. شباب مصر يحققون بطولة إفريقيا على حساب تونس.. واعتداءات سيتي إيدج للتطوير العقاري الراعي الذهبي الحصري لسباق Let’s Tri في نسخته الأولى في العلمين الجديدة اسكواش – في مفاجأة كبيرة.. منتخب مصر يخسر لقب بطولة العالم للناشئين أمام إنجلترا
أخر الأخبار
ضربة جديدة.. الإسماعيلي يعلن حجم إصابة مدافعه وموقفه من التدخل الجراجي 44 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نيدفيد يفضل عدم قطع إعارته للاستمرار كأساسي مع فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا - برشلونة ضد بايرن.. وليفربول مع أياكس ساعة | دوري أبطال أوروبا
وهبة: لا أريد التهاون من اللاعبين.. وأسعى لتحقيق أقصى استفادة قبل تصفيات إفريقيا ساعة | الوطن العربي
تنس - دجوكوفيتش يعلن غيابه عن أمريكا المفتوحة 2 ساعة | رياضات أخرى
وفاق سطيف يعلن انتقال دغموم إلى المصري 2 ساعة | ميركاتو
المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره مطلع سبتمبر في الإسكندرية 2 ساعة | منتخب مصر
ميليك يصل إلى إيطاليا تمهيدا لانتقاله لـ يوفنتوس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا