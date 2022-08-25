كرة طائرة - مجموعة منتخب مصر في بطولة العالم.. وموعد المباريات

تنطلق غدا الجمعة منافسات بطولة العالم لرجال الكرة الطائرة وحتى يوم 11 سبتمبر.

وتقام بطولة العالم لرجال الطائرة في دولتي بولندا وسلوفينيا بمشاركة 24 منتخبا.

وتم تقسيم المنتخبات المتأهلة على ست مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة لأفضل أربعة فرق من أصحاب المركز الثالث.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السادسة بجوار منتخبات الأرجنتين وإيران وهولندا.

المجموعات:

المجموعة الأولى: بورتوريكو - صربيا - تونس - أوكرانيا

المجموعة الثانية: البرازيل - كوبا - اليابان - قطر

المجموعة الثالثة: بلغاريا - المكسيك - بولندا - أمريكا

المجموعة الرابعة: فرنسا - ألمانيا - سلوفينيا - الكاميرون

المجموعة الخامسة: كندا - إيطاليا - الصين - تركيا

المجموعة السادسة: مصر - الأرجنتين - هولندا - إيران

موعد مباريات مصر:

السبت 27 أغسطس: مصر × هولندا (الساعة 2 عصرا)

الإثنين 29 أغسطس: إيران × مصر ( الساعة 5:30 مساء)

الأربعاء 31 أغسطس: الأرجنتين × مصر (الساعة 11 صباحا)

تاريخ مصر في البطولة:

يشارك منتخب مصر في البطولة للمرة العاشرة في تاريخه والسادسة على التوالي.

وكان أفضل مركز في تاريخ مصر في نسخة 2006 في اليابان عندما تأهل الفريق لثمن النهائي وحصد المركز الثالث عشر.

وخاض منتخب مصر 45 مباراة في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم.

ونجح في تحقيق الفوز في 7 مناسبات فقط بينما خسر 38 مرة.

وتأهل منتخب مصر للمرة الأولى عام 1974 في المكسيك.