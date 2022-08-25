رومانو: ديلي آلي يجتاز الكشف الطبي لـ بيشكتاش.. وتفاصيل التعاقد

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 14:38

كتب : FilGoal

ديلي آلي - إيفرتون

اجتاز ديلي آلي لاعب إيفرتون اختبارات الكشف الطبي لنادي بيشكتاش التركي تمهيدا لإعلان انتقاله.

وكشف فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي المختص بسوق الانتقالات عن إتمام ديلي آلي إجراءات الكشف الطبي.

وأشار رومانو إلى أن الصفقة كلفت بيشكتاش التركي 8 ملايين جنيه إسترليني.

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ويتعاقد بيشكتاش مع ديلي آلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان إيفرتون قد منح الضوء الأخضر لـ ديلي آلي من أجل الرحيل عن الفريق.

وكان إيفرتون قد تعاقد مع توتنام في يناير الماضي، ومنح فرانك لامبارد المدير الفني الضوء الأخضر لرحيل اللاعب.

وكان ديلي آلي قد انضم إلى توتنام في صيف 2015 واستمر لمدة سبع سنوات.

ولعب ابن الـ25 عاما 269 مباراة مع سبيرز منذ انتقاله إلى صفوف الفريق قادما من إم كي دونز في 2015، سجل خلالها 67 هدفا وصنع 61 آخرين.

وخاض ديلي آلي 13 مباراة مع فريق إيفرتون منذ انضمام إلى الفريق ولم يساهم في تسجيل أي هدف.

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