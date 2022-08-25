وفاة كمال رضا لاعب النجوم بعد صراع مع مرض السرطان
الخميس، 25 أغسطس 2022 - 14:22
كتب : رضا السنباطي
توفي كمال رضا لاعب نادي النجوم الشاب بعد صراع مع مرض السرطان.
جاء ذلك اليوم الخميس عن عمر يناهز 19 عاما.
وكان قد تم حجز كمال رضا في المستشفى خلال الأسبوع الحالي قبل أن يتوفى صباح اليوم الخميس.
وكان كمال رضا -19 عاما- يشارك مع فريق النجوم.
وشارك كمال رضا مع فريق النجوم في دوري الجمهورية لمواليد 2003.
وقاد رضا فريقه وسجل هدف الفوز أمام الزمالك في موسم 2018-2019.
FilGoal.com يقدم خالص التعازي في وفاة الفقيد.
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