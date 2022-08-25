الوجهة قطر.. طائرة خاصة ومتحف متنقل لـ مارادونا بـ الأرجنتين

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 13:12

كتب : FilGoal

طائرة مارادونا

تُعرض طائرة خاصة في مطار روزاريو الدولي بالأرجنتين لـ تكريم الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

وزار الطائرة أكثر من 4000 شخص، إذ تعد بمثابة متحف متنقل يضم عدة لوحات وقمصان مختلفة للأسطورة الراحل مع الأندية التي ارتدى قمصانها.

وتظهر في ساحة المطار شاشة كبيرة يظهر خلالها مارادونا يرحب بالجمهور قائلا بصوته: "لا تنساني، أنا أحملك في قلبي".

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وتُعرض الطائرة التي تُعرف باسم "Tango D10S" في حظيرة المطار ويظهر تصميم صور لـ مارادونا وهو يُقبّل كأس العالم في المكسيك 1986رسمها الفنان ماكسيميليانو باجناسكو.

وستزور الطائرة عدة دول قبل أن تصل إلى قطر في نوفمبر المقبل تزامنا مع نهائيات كأس العالم 2022.

وبحسب تقارير أرجنتينية فأن ماكسي رودريجيز لاعب منتخب الأرجنتين ونيويلز أولد بويز السابق يتولى إدارة المشروع رفقة مطار روزاريو.

ويسمح برنامج الذكاء الاصطناعي من إجراء محادثة بين الزائرين والأسطورة الراحل وطرح الأسئلة عليه.

وحضر لاعبو فريق نيويلز أولد بويز الأرجنتيني وفرق الناشئين والشباب لمشاهدة الطائرة عن قرب للأسطورة الذي سبق له ارتداء قميص الفريق من قبل.

ورحل مارادونا عن عالمنا في نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عاما.

طائرة مارادونا نيويلز أولدبويز مارادونا
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