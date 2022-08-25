كرة سلة - حلم المونديال من تونس.. الجمعة انطلاق المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 12:30

كتب : محمد سمير

منتخب مصر كرة سلة

تنطلق غدا الجمعة منافسات المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم لرجال كرة السلة.

وتقام المباريات في تونس أيام 26 و27 و28 من شهر أغسطس الجاري، بينما الدور الثاني في فبراير ولم يتحدد الدولة المستضيفة.

ويتواجد منتخب مصر في المرحلة النهائية من التصفيات في مجموعة تضم (جنوب السودان وتونس والكونغو الديمقراطية والسنغال والكاميرون).

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ويتأهل من هذه المجموعة منتخبان بصورة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.

وتأهل منتخب مصر بنقاطه السابقة إلى هذه المجموعة النهائية برصيد 11 نقطة خلف منتخب جنوب السودان صاحب الـ 12 نقطة.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

علي أحمد – عمرو الجندي – عمرو زهران – أنس أسامة – عاصم مرعي – إيهاب أمين – خالد عبد الناصر – عمر عزب – عمر هشام – عمر طارق – سيف سمير – وليد عبد الجواد – يوسف شحاتة – يوسف شوشة

ويأتي جدول مباريات منتخب مصر كالآتي:

26 أغسطس: مصر × تونس (الساعة 8:30)

27 أغسطس: الكاميرون × مصر (الساعة 5:30)

28 أغسطس: مصر × جنوب السودان (الساعة 11:30)

أما ترتيب المجموعة قبل انطلاق المرحلة الأخيرة فكالآتي:

1- جنوب السودان 12 نقطة

2- مصر 11 نقطة

3- تونس 10 نقاط

4- الكونغو الديمقراطية 10 نقاط

5- السنغال 9 نقاط

6- الكاميرون 7 نقاط

كرة سلة منتخب مصر تصفيات كأس العالم
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