مرتضى: فيريرا وزيزو مستمران رغم الشائعات.. والـ VAR يعني 90% عدالة على الأقل

أشاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بجماهير فريقه عقب التتويج بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في التاريخ.

وتوج الزمالك بلقب الدوري وتسلم الدرع في استاد القاهرة عقب مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "أشكر جماهير الزمالك العظيمة أنتم رقم 1 وقبل مرتضى منصور وقبل فيريرا، الجميع توحد خلف كيان الزمالك حتى المختلفين معي والذين شاهدوا رئيس النادي يحارب في كافة الألعاب".

وأضاف مرتضى "فيريرا مستمر في قيادة الزمالك الموسم المقبل وفقا لعقده وهو من يختار الصفقات".

وكشف رئيس الزمالك "شائعات مستمرة عن عروض لزيزو من قطر وتركيا وإنجلترا، اللاعب أبلغني في مراسم التتويج بالدوري عن رغبته في الاستمرار مع الزمالك".

وشدد "زيزو مستمر إن شاء الله مع الزمالك ولن يرحل".

وتابع مرتضى منصور "أشكر كل رؤوساء الأندية العربية على تهنئتهم لي، وبشكل خاص محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري والممر الشرفي لأبطال الدوري في مشهد حضاري ومحترم".

وواصل "محادثة تليفونية بيني وبين كامل أبو علي رئيس المصري المقبل لعقد توأمة قبل انطلاق الموسم المقبل".

وبالحديث عن الألقاب أوضح "الـ VAR يعني وجود 90% عدالة على الأقل، منذ 2020 شاهدوا ماذا حصدنا وماذا حصدوا، وحصلنا على لقب الدوري مرتين متتاليتين".

وكشف مرتضى منصور "سننظم احتفالية كبرى بالتتويج بالدوري داخل الملعب في نادي الزمالك".

واختتم تصريحاته برسالة لأعضاء النادي قائلا: "نريد فتح صفحة جديدة مع الجميع، بداية من اليوم ألغينا قرار شطب العضويات وأي متضرر يأتي إلى النادي لإعادة عضويته ولكن لدي طلب واحد انتقد كما تشاء دون شائعات تهد الكيان".