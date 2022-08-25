رئيس البنك الأهلي: بيع ناصر منسي؟ هدفنا المربع الذهبي الموسم المقبل

أوضح أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة العروض المقدمة للاعبي فريقه وكذلك موقف النادي من الصفقات للموسم الجديد.

وقال أشرف نصار عبر صدى البلد: "لا توجد أي عروض رسمية أو شفهية لضم ناصر منسي، ولن نفرط في أي لاعب".

وأضاف "اللاعب قضى نصف موسم مع الفريق فقط، ولدي طموح التواجد في المربع الذهبي الموسم المقبل".

وتابع "إذا تخليت عن القوام الرئيسي للفريق لن نصل لهدفنا، وهو مبدأ بصفة عامة على الفريق".

وأكمل عن الصفقات الجديدة للفريق قائلا: "ننتظر تقرير المدير الفني لمعرفة احتياجاتنا للموسم المقبل".

وأتم "أسامة فيصل معار من الزمالك وتنتهي إعارته بنهاية الموسم وانتظر رد الزمالك بعد حسم المدير الفني لموقف المعارين سواء بالعودة أو الإعارة أو البيع".

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 42 نقطة من 32 جولة.

ويلتقي في الجولتين الأخيرتين مع إيسترن كومباني وإنبي، كما ضرب موعدا مع بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر.