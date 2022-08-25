علاء عبد العال: ليس أمامنا سوى الفوز على البنك الأهلي والزمالك

شدد علاء عبد العال المدير الفني لـ إيسترن كومباني على ضرورة الفوز في المباراتين الأخيرتين للفريق في الدوري المصري من أجل تفادي الهبوط.

وحصد الفريق نقطة بالتعادل مع الإسماعيلي في الجولة 32 من المسابقة.

وقال علاء عبد العال لقناة "صدى البلد": "الإسماعيلي فريق كبير ويلعب بأريحية على ملعبه، وخضنا مباراة صعبة واستطعنا العودة في النتيجة، وأهدرنا عدة فرص، واللاعبون بذلوا جهدا كبيرا".

وأضاف "سنتعامل مع الأمور بشكل جيد في الفترة المقبلة، وهناك أكثر من فريق في منطقة الخطر، الجونة والمقاولون وكذلك إنبي الذي خسر من الأهلي وأيضا غزل المحلة".

وأتم "بالنسبة لنا ليس أمامنا سوى الفوز في المباراتين المقبلتين، وسنعمل للفوز بـالـ 6 نقاط ضد البنك الأهلي والزمالك".

ويلتقي إيسترن كومباني مع البنك الأهلي في الجولة 33 من الدوري يوم السبت المقبل.

ولم تتحدد بعد موعد مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة.

فما هو الترتيب الحالي؟

13- إنبي 35 نقطة

14- غزل المحلة 34 نقطة

15- المقاولون العرب 32 نقطة

16- إيسترن كومباني 30 نقطة

17- الجونة 30 نقطة

أما فارق الأهداف فهو حاليا كالتالي:

إنبي -4 أهداف

غزل المحلة -11 هدفا

المقاولون العرب -3 أهداف

إيسترن كومباني -23 هدفا

الجونة -16 هدفا

فما هي المباريات المتبقية لكل الفرق؟

إنبي سيواجه الإسماعيلي ثم البنك الأهلي.

غزل المحلة سيواجه فاركو والاتحاد السكندري.

المقاولون العرب سيواجه الاتحاد السكندري والمصري.

إيسترن كومباني سيواجه البنك الأهلي والزمالك.

الجونة سيواجه فيوتشر وبيراميدز.

فماذا تقول لوائح الدوري المصري بشأن تحديد المراكز؟

حال تساوي أي فريقين في عدد النقاط فيتم اللجوء للمواجهات المباشرة بينهما، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ويليهما أهداف الذهاب في المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف الإجمالي، وأخيرا إجمالي الأهداف المسجلة بشكل عام.

فمن سيكون رفقة مصر للمقاصة في الهبوط للدرجة الثانية ومن سيبقى في الممتاز لموسم 2022-2023؟