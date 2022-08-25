فاركو يعلن سفر عمرو جمال وتيري إلى قطر لاستكمال المرحلة الأخيرة من العلاج

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 11:23

كتب : FilGoal

عمرو جمال - سيف تيري - نادي فاركو

غادر ثنائي فاركو عمرو جمال وسيف تيري إلى قطر من أجل استكمال المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل.

سيف تيري

النادي : فاركو

عمرو جمال

النادي : فاركو

فاركو

وكان الثنائي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي هذا الموسم مع نادي فاركو.

وكشف نادي فاركو عن توجه الثنائي إلى قطر فجر اليوم الخميس استعدادا لاستكمال المرحلة الأخيرة من العلاج.

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وأجرى عمرو جمال جراحة الرباط الصليبي في أحد المراكز الطبية المتخصصة في النمسا في مارس الماضي والتي أجرى فيها الثنائي أكرم توفيق وعمار حمدي لاعبا الأهلي نفس الجراحة.

واستمر عمرو جمال في النمسا بعد الجراحة لمتابعة مرحلة فرد القدم بالكامل من خلال العلاج الطبيعي.

وشارك عمرو جمال مع فاركو في 11 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين في 826 دقيقة لعب قبل الإصابة بالرباط الصليبي.

ويغيب تيري عن الملاعب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب السودان في تصفيات كأس العالم الماضية.

وشارك تيري (28 عاما) بقميص فاركو في 3 مباريات فقط وتعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

كما أجرى تيري جراحة لتنظيف الركبة في قطر شهر يونيو الماضي.

وكان فاركو قد تعرض لإيقاف النادي عن القيد بسبب قضية التعاقد مع سيف تيري من المريخ السوداني.

وشدد نادي فاركو في وقت سابق أن القضية الآن في المحكمة الرياضية الدولية وصحة موقفه.

ويتواجد فاركو في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة قبل جولتين من ختام المسابقة.

ويستضيف فاركو فريق غزل المحلة في مباراته المقبلة والمقرر لها مساء السبت.

فاركو عمرو جمال سيف تيري
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