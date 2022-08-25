قرعة دوري أبطال أوروبا - تصنيف فرق دور المجموعات.. وأرقام لأول مرة

تقام مساء اليوم الخميس مراسم قرعة دور المجموعات للموسم الجديد من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل نادي ريال مدريد كحامل لقب البطولة التي حققها الموسم الماضي على حساب ليفربول.

ويتم تقسيم الـ 32 ناديا المتأهلين على ثماني مجموعات، إذ يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي بينما صاحب المركز الثالث ينتقل إلى الدوري الأوروبي.

ويحتوي التصنيف الأول للأندية على حاملي لقب دوري أبطال أوروبا (ريال مدريد) والدوري الأوروبي (إينتراخت فرانكفورت) بالإضافة لأبطال دوري أفضل ستة اتحادات بناء على تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ونظرا لأن ريال مدريد هو حامل لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، فتم اختيار أياكس بطل الدوري الهولندي في التصنيف الأول كبطل الاتحاد السابع في الترتيب.

وتنص قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على عدم السماح بتواجد فريقين من نفس البلد.

تصنيف الفرق:

التصنيف الأول: ريال مدريد - إنتراخت فرانكفورت - مانشستر سيتي - ميلان - بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان - بورتو - أياكس.

التصنيف الثاني: ليفربول - برشلونة - تشيلسي - يوفنتوس - إشبيلية - أتليتكو مدريد - إشبيلية - لايبزيج - توتنام.

التصنيف الثالث: بوروسيا دورتموند - ريد بل سالزبورج - إنتر ميلان - نابولي - شاختار دونيتسك - بنفيكا - سبورتنج لشبونة - باير ليفركوزن.

التصنيف الرابع: رينجرز - دينامو زغرب - مارسيليا - كوبنهاجن - كلوب بروج - سيلتيك - فيكتوريا بلزن - ماكابي حيفا.

أبرز الأرقام:

- يظهر إنتراخت فرانكفورت الألماني لأول مرة في دور المجموعات بعد الفوز بالدوري الأوروبي الموسم الماضي.

- يتواجد خمسة أندية ألمانية في دور المجموعات لأول مرة.

- يفشل فريق تركي في الظهور بدور المجموعات لأول مرة منذ موسم 95-96.

- يتأهل فريقان اسكتلنديان إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2007-2008.