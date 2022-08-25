بعد 6 سنوات بقميص برشلونة.. ليتشي يستعير أومتيتي

أعلن نادي برشلونة الإسباني إعارة الفرنسي صامويل أومتيتي إلى صفوف ليتشي الإيطالي حتى نهاية الموسم.

وكشف النادي الكتالوني أنه لا يوجد بند شراء في عقد اللاعب عقب نهاية الإعارة.

وارتدى أومتيتي قميص برشلونة في 133 مباراة وتوج بـ 6 ألقاب.

كما حاز رفقة منتخب فرنسا على لقب كأس العالم 2018.

وبدأ أومتيتي مسيرته مع ليون الفرنسي وانضم لصفوف برشلونة مقابل 25 مليون يورو.

Agreement with Unione Sportiva Lecce for loan of Umtiti until 30 June 2023 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2022

وقضى في صفوف البلاوجرانا 6 مواسم، لكن الإصابات أرهقته إذ خاض في الموسم الأخير مباراة واحدة فقط.

ليتشي العائد حديثا للدوري الإيطالي 8 صفقات وكما انضم 7 لاعبين آخرين على سبيل الإعارة.

وبدأ ليتشي مشواره في الدوري الإيطالي بخسارتين من إنتر وساسولو.

كما ودع كأس إيطاليا من الدور الأول بالخسارة من شيتاديلا بنتيجة 3-2 عقب الوصول لشوطين إضافيين.