سكاي: ليون يرفض عرض وست هام لضم باكيتا

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 10:45

كتب : FilGoal

لوكاس باكيتا - البرازيل

رفض أولمبيك ليون الفرنسي عرض وست هام يونايتد الإنجليزي لضم البرازيلي لوكاس باكيتا.

وكشفت شبكة "سكاي" الإنجليزية أمس الأربعاء تقدم الهامرز بعرض وصل لـ 40 مليون يورو.

وبحسب شبكة "سكاي" الإنجليزية فأن وكيل اللاعب في لندن ويريد التوصل لاتفاق لحسم الصفقة قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

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وتستمر المفاوضات بين الناديين في ظل استمرار عقد اللاعب مع ليون لـ 3 مواسم أخرى.

البرازيلي البالغ 24 عاما بدأ مسيرته مع فلامنجو البرازيلي وانتقل إلى أوروبا عن طريق ميلان الإيطالي في 2019 ورحل صوب أولمبيك ليون موسم 2020-21.

بقميص ليون خاض 80 مباراة سجل 21 هدفا، وخلال الموسم الحالي شارك في مباراتين مع الفريق في الدوري الفرنسي.

الدولي البرازيلي خاض 33 مباراة وسجل 7 أهداف بقميص السامبا وتوج بلقب كوبا أمريكا 2019.

ويتذيل وست هام ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 3 جولات بدون نقاط وبدون أن يسجل أهدافا حتى الآن.

وسيحل الهامرز ضيفا على أستون فيلا في الجولة المقبلة من المسابقة.

وضم الهامرز كل من: نايف أكرد وماكسويل كورنيه وجيانلوكا سكاماكا.

لوكاس باكيتا وست هام ليون
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