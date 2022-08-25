مارسيليا يكشف حقيقة المفاوضات مع كريستيانو رونالدو

نفى نادي مارسيليا ما يثار عن وجود مفاوضات مع كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو مع نادي مارسيليا خلال الفترة الأخيرة مع رغبة نجم البرتغال في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

وكشف فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس المختص بسوق الانتقالات، أن مارسيليا لم يدخل في مفاوضات مع رونالدو.

وأشار رومانو أن بابلو لونجوريا رئيس نادي مارسيليا محبط من الشائعات المتعلقة بمفاوضات النادي مع رونالدو.

وشدد رئيس مارسيليا أن النادي يسعى لبناء مشروع مختلف تماما عن الشائعات التي تحيط بالنادي.

وفقا لأثليتيك فإن العرض الوحيد الجاد حتى الآن لرونالدو قد وصل من ناد سعودي وهو عرض كبير على المستوى المادي أما الفرق التي تشارك في دوري الأبطال بعضها لا يستطيع تحمل تكلفته وبعض الآخر لا يشعر بالحاجة إليه.

ويحتل مارسيليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي عقب ثلاث جولات من المسابقة.

وجمع مارسيليا 7 نقاط من فوزين وتعادل، إذ فاز على ريمس ونانت وتعادل مع بريست.

وخاض كريستيانو رونالدو ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع مانشستر يونايتد بواقع 131 دقيقة ودون المساهمة في أي هدف.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021 بعد رحلة دامت 12 عاما خارج الأولد ترافورد.

ولم ينجح رونالدو في قيادة مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال هذا الموسم.