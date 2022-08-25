مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-8-2022 والقنوات الناقلة.. عودة الدوري السعودي وقرعة أبطال أوروبا

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 10:28

كتب : FilGoal

قرعة دوري أبطال أوروبا

عودة الدوري السعودي وقرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

يقدم FilGoal.com أبرز مباريات اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2022.

الدوري السعودي

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تعود الكرة السعودية من جديد وتستهل موسم 2022-2023 بمواجهة تجمع الفيحاء وضمك في السادسة وخمس دقائق.

وفي الثامنة مساءً يلتقي الخليج مع الهلال بطل المسابقة.

وتذاع المباريات على قنوات SSC سبورتس السعودية.

قرعة دوري أبطال أوروبا

تبدأ قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 في الخامسة والنصف.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس الإخبارية.

مواعيد مباريات اليوم
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