مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-8-2022 والقنوات الناقلة.. عودة الدوري السعودي وقرعة أبطال أوروبا
الخميس، 25 أغسطس 2022 - 10:28
كتب : FilGoal
عودة الدوري السعودي وقرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
يقدم FilGoal.com أبرز مباريات اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2022.
الدوري السعودي
تعود الكرة السعودية من جديد وتستهل موسم 2022-2023 بمواجهة تجمع الفيحاء وضمك في السادسة وخمس دقائق.
وفي الثامنة مساءً يلتقي الخليج مع الهلال بطل المسابقة.
وتذاع المباريات على قنوات SSC سبورتس السعودية.
قرعة دوري أبطال أوروبا
تبدأ قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 في الخامسة والنصف.
وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس الإخبارية.
نرشح لكم
كأس العرب للناشئين - منتخب مصر يحصد أول ثلاث نقاط أمام السعودية على ألحان محمد عبده.. الشباب يتعاقد مع مينا قادما من سيلتا لاعب الزمالك يسجل في فوز الجزائر العريض على فلسطين بكأس العرب للناشئين الهلال السعودي يدشن شعاره الجديد كأس العرب للناشئين - تعرف على ما قاله مدرب الفراعنة.. والمصري الذي يقود منتخب عمان أم جزائرية وأب مصري.. من هو مهاجم الزمالك المتواجد في قائمة الجزائر للناشئين سيتمكن من قيد طارق حامد.. اتحاد جدة يحصل على شهادة الكفاءة المالية من وحي الخيال.. المغرب يكشف حقيقة تقاضي خليلوزيتش مبلغا ضخما للرحيل