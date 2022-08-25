دون تغيير.. منتخب مصر يحافظ على مركزه في تصنيف فيفا والبرازيل في الصدارة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التصنيف العالمي لشهر أغسطس ولم يشهد تغييرات كبرى في المراكز.

وتصدرت كرة القدم النسائية الدولية الأشهر الأخيرة بينما أقيمت 58 مباراة دولية في منافسات الرجال.

وحافظ منتخب مصر على المركز 40 دون تغيير عن تصنيف يونيو الماضي.

وبذلك يكون منتخب مصر هو السادس إفريقيا والثالث عربيا بالنسبة لمراكز تصنيف فيفا.

وفي أفضل 50 مركز لم يتغير شيء تقريبا باستثناء هبوط المغرب إلى المركز 23 وصعود إيران بدلا منها في الـ22.

ولم يشهد تغيير أغسطس نتائج بارزة سوى تقدم موريتانيا ثلاثة مراكز إلى المركز 107، أما بوتسوانا فوصلت إلى المركز 146.

الـ 10 الأوائل في التصنيف العالمي

البرازيل

بلجيكا

الأرجنتين

فرنسا

إنجلترا

إسبانيا

إيطاليا

هولندا

البرتغال

الدنمارك

الـ 10 الأوائل في إفريقيا

السنغال (18)

المغرب (23)

تونس (30)

نيجيريا (31)

الكاميرون (38)

مصر (40)

الجزائر (41)

مالي (46)

كوت ديفوار (52)

بوركينا فاسو (55)