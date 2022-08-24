لا منتصر بين التلميذ والأستاذ.. برشلونة وسيتي يتعادلان وديا في قمة مثيرة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 23:48

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز وبيب جوارديولا - برشلونة ومانشستر سيتي

تعادل برشلونة ومانشستر سيتي إيجابيا بثلاثة أهداف لكل منهما اليوم الأربعاء في مباراة ودية جمعت بينهما في ملعب كامب نو.

وأقيمت تلك المباراة من أجل دعم جمعية التوعية بمرض التصلب الجانبي الضموري.

وشهدت المباراة بدايتها عن طريق لمس الكرة من قبل خوان كارلوس إنزوي المساعد السابق للويس إنريكي في تدريب برشلونة والذي يعاني من الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري.

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افتتح جوليان ألفاريز أهداف المباراة لسيتي في الدقيقة 21.

وأدرك بيير إيمريك أوباميانج التعادل لبرشلونة عقب ثماني دقائق.

وفي الدقيقة 66 سجل فرينكي دي يونج الهدف الثاني لبرشلونة لكن عقب أربع دقائق أدرك كول بالمر التعادل لسيتي.

وسجل ممفيس ديباي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 79.

وبدا أن برشلونة حسم اللقاء لصالحه.

لكن في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع أدرك رياض محرز التعادل لسيتي من ركلة جزاء.

وشهدت تلك المباراة المواجهة التدريبية الأولى بين بيب جوارديولا مدرب سيتي ولاعبه السابق والمدير الفني الحالي لبرشلونة تشافي هيرنانديز.

يذكر أن سيتي بدأ موسمه في الدوري الإنجليزي بانتصارين وتعادل أما برشلونة ففاز في لقاء وتعادل في مثله.

برشلونة مانشستر سيتي
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