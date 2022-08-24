وهبة: الفوز على السعودية مجرد خطوة.. وأداء منتخب الناشئين يتطور تدريجيا

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 23:44

كتب : FilGoal

مصر - السعودية - كأس العرب للناشئين

أشاد محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بأداء الفريق وتحقيق الفوز على السعودية في افتتاح دور المجموعات بكأس العرب.

وتغلب منتخب مصر للناشئين على فريق السعودية بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وقال محمد وهبة في تصريحات لاتحاد الكرة المصري: "الفوز على السعودية مجرد خطوة في مشوار المنافسة بقوة على لقب البطولة".

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وشدد "أرفض المبالغة أو الإفراط في الفرح بعد تخطي منتخب السعودية".

وأضاف المدير الفني لمنتخب الناشئين: "الأهم بالنسبة لي هو تراكم الخبرات لدى اللاعبين من خلال تلك المباريات القوية".

وأوضح "أسعى لأن يصلوا إلى أفضل مستوياتهم في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل".

وعن أداء اللاعبين قال: "راض عن تطور أداء اللاعبين تدريجيا في ظل الظروف الخاصة بهذه المرحلة السنية".

واختتم وهبة تصريحاته "أشكر الاتحاد الجزائري على حسن الاستضافة والتنظيم، وملاحظتي فقط على عدم جودة أرضية الملعب".

ويلعب منتخب الناشئين مباراته المقبلة أمام لبنان يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

منتخب مصر للناشئين كأس العرب السعودية محمد وهبة
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